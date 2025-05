"Mnogo mi znači što ste svi tu. Mnogo ste mi problema zadavali na terenu, ali sam uživao to da svaki dan idem do limita da bih se takmičio sa vama. Tenis je samo igra, na kraju dana. Sve mi znači to što ste vi svi ovde i sjajna je poruka svetu to što možemo da budemo sjajni prijatelji, iako smo veliki rivali. Hvala vam mnogo na svemu svih ovih godina. Nadam se da ćemo nastaviti da radimo dobre stvari za naš sport. Legat nam je tu, ali moramo da nastavimo".