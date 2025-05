Odigrala je večeras Olga Danilović možda i svoj najbolji prvi meč u glavnom žrebu nekog od Grend Slemova – bukvalno zbrisavši sa terena 27. nositeljku Lejlu Fernandez sa 6:3 6:1 za 73 minuta ubedljive igre.

Ono što će iz statistike ovog meča biti upamćeno je 75% osvojenih poena na riternu 2. servisa, odličnih 43% na riternu prvog, 5 od 9 realizovanih brejk lopti i izuzetna agresivnost izražena u 24 osvojena poena od 39 odigranih do 4 razmene, kao i 15 od 18 od 5 do 8 odigranih razmena u poenu.

Kao što je i sama rekla, odlično se oseća, pa da ne urekne – ali sa ovakvom igrom sa velikim samopouzdanjem čeka pobednicu meča Kolins – Baridž, uz tinjajuću želju da se upravo na identičnom nivou tenisa suprotstavi i prvoj nositeljki Arini Sabalenki sledećeg četvrtka.

U razgovoru sa srpskim medijma Olga je bila saglasna da je ovo za nju bio jedan od najboljih mečeva na otvaranju turnira u profesionalnoj konkurenciji.

“Jedan od najboljih početaka bilo kog turnira za mene, naročito Slema. Znala sam s kim igram i da ne smem da joj dam vreme da napadne. Da ja nisam napadala, ona bi to činila. Svi znamo da se osećam dobro ovde, da dobro igram ovde. To sam prihvatila pozitivno, nisam shvatila kao pritisak, i ponosna sam to. Prvo kolo je uvek teško psihički i fizički”, kaže nam Olga.

Na Rolan Garosu je ove godine sa najboljim rangom, a čini se da ima možda I najteži žreb?

“OK, jeste težak žreb, ali gledam stvari po sistemu - meč po meč. Znamo dobro ko su igračice koje slede, to su poznata imena, ali to me nije nikada previše tangiralo. Iako je meni teško sa mojim rivalkama – i njima biva teško sa mnom. Važno je uvek dati svoj maksimum”, jasna je Olga.

Poznati bivši teniski as a sada TV komentator Aleks Koreča ume da kaže da si u stanju da budeš “noćna mora za svoje rivalke – ako to ne budeš za sebe”. Šta to znači njoj – pogotovo pred naredne izazove?

“Aleks me zna najbolje, posle moje porodice. Njega često zovem za savet, koju god brigu da imam. U pravu je, ali nadam se da sam sada više drugima nego sebi, da pohvalim sebe”, nasmejana je pri odgovoru Olga. “Da vidimo ko će mi biti naredna rivalka prvo, ali Kolins znam – ista meta, isto odstojanje. Igrale smo drugo kolo i prošle godine. Biće teško, igrali smo tesne mečeve, a najvažnije je to što imam dovoljno vremena da se odmorim pred taj meč”, kaže najbolja srpska teniserka.