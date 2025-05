Otkriva nam u čemu je suština zdravstvenog problema: “Problem je moj kuk, prepona koja me boli još od kvalifikacija. Ozbiljniji bol krenuo je u poslednjem kolu kvalifikacija, kada sam čak htela da predam protiv Lepčenko. U druogm setu protiv nje sam se jedva kretala, nekako sam izvukla, ne znam ni sama kako. Igrala sam na tri udarca svaki poen, izvukla sam pobedu “na glavu”, sa što manje kretanja. Nisam imala sreće sa rasporedom, igrala sam u nedelju, bez vremena za odmor. Svaki od tri meča u kvalifikacijama je bio veoma dug, po tri seta u sva tri kola, a bol se nije smanjivao. Prepona je danas definitivno bila u lošem stanju – a dva poena pre predaje sam osetila nešto, ne znam da li je puklo. Znaću šta je u pitanju sutra, siguno nije dobro, nisam moga da skočim...” neutešna je i zabrinuta Stojanovićeva.

“Boj koji sam sada osetila sam prvi put registrovala protiv Osake u Majamiju pre par godina. To je bila ruptura jednog mišića, pa sam smatrala da mogu da probam da odigram sa njim jer mi je bio poznat od pre. Ušla sam na meč sa bolom i popila sam toliko lekova da ga smanjim koliko god mogu, nisam mogla da skočim i da potrčim kako inače trčim, da se spustim u niži stav u razmenama. Nisam mogla da prikažem svoju igru. Pokušala sam da se borim, radila sam to i u kvalifikacijama – ali telo nije izdržalo četiri jaka meča u nizu. Ovaj današnji je zahtevao brze noge, koje nažalost nisu mogle da me iznesu ovoga puta. U jednom udarcu sam osetila da sam pogoršala stanje – i iako bi Nina kao Nina odigrala i ta dva gema – shvatila sam da nisam mogla da pokrivam više jednu stranu kretanja, da hodam. Videćemo šta će snimak pokazati”, prenosi nam ove teške novosti naša igračica.