"On je trenutno u Abu Dabiju na Evroligi na turniru. Kada sam bila u Beogradu, bila sam na finalu. Najponosnija sam i na njega i na sestru Sonju. Nije lako gledati, to je definitivno. Ponosna sam na to u kakve ljude rastu. Vuk je mezimac u porodici, on to zna i iskorišćava", rekla je uz Osmeh Olga.