Legendarni američki teniser Džon Mekinro veruje da Novak Đoković može do titule na Rolan Garosu.

"Možete da pričate o njegovim porazima i kažete, on ima 38 godina i previše je star. Uhvatilo ga je vreme. Ali nikada ga ne smete otpisati", poručio je Mekinro.

"On ima najbolji žreb od svih kandidata za titulu. Za mene je on treći kandidat po redosledu za trijumf, ali šta ako se neko od prve dvojice povredi. Zato mislim da on ima realne šanse".