“Prošle godine nisam ništa osvojio pre Rima; ispao u drugom kolu u Monte Karlu, takođe i u Minhenu, zatim na istom stepeniku u Madridu – da bih onda osvojio Masters u Rimu. To sam vam ja – nažalost. Imam uspone i padove, nisam ni blizu jednom Novaku Đokoviću ili Rafi Nadalu, koji će osvojiti ili barem ući u finale svakog turnira. Moj najviši domet je svakako visok – ali padovi su niži nego što je slučaj sa drugim igračima iz vrha. Pomirio sam se sa tim, tako izgleda tenis u mojoj verziji. Na neki način to odslikava i moju ličnost, ali se – eto –nadam da će ono što budem mogao da učinim najbolje u naredne dve nedelje biti više od svih ostalih ovde u Parizu”, hrabri se Saša.

Koko Gof je selektivnu parisku publiku iznenadila svojom pojavom u kožnoj jakni na terenu – posle brojnih atraktivnih modno-sportskih kombinacija iz prošlosti. “Da, za to je isključivo odgovoran moj sponzor, i nisam imala pojma da su to pripremili za mene pre ove nedelje. Naravno da sam ga probala pre nego što sam danas izašla na teren, ali kožnu jaknu zaista nisam sanjala da ću nositi ovde. Prava vatra! Često sam im spominjala kako bih volela da svoju odeću učinim zanimljivijom, jer postoje brojne prilike kada ne igrate a da možete slobodnije da se izrazite u tom smislu. U nekom trenutku smo spominjali I kožnu jaknu, ali sam bila prijatno iznenađena da su mi to pripremili za izlazak na teren. Mislim da je zaista “kul”, da odgovara mom karakteru I ukusu, da je u pariskom “fazonu” – i osećam se moćno pri izlasku na teren”, kaže “modna ikona” iz SAD.

“Zaista pokušavam da pratim šta jedem, ali je nekim danima to teže – a nekima lakše (smeh). Naravno, nastojim da se zdravo hranim, da ne jedem “džank fud”, da se zalećem u restorane brze hrane ili jedem previše slatkiša. Ponekad imam dane kada mi se zaista jede nešto slatko, jer osećam da bez toga ne mogu dobro da funkcionišem. Ne mogu da kažem da sam veoma stroga prema sebi, ali idem od jedne do druge male granice koje sebi postavljam, kažem sebi “ne to” i nastojim da sve što unosim u sebe bude što zdravije”, prenosi nam simpatična Mira.

Aleks De Minor je u meču protiv Lasla Đerea imao više izazova pored protivnika sa druge strane mreže. Često se bavio svojim stopalima, pa su mu mediji skrenuli pažnju na to da su provela na ekranu značajni period vremena.

“Upssss, izvinjavam se svima koji su to morali da vide. Ipak, nije bilo ništa ozbiljno, već samo što jedno stopalo nije bilo dobro oblepljeno, pa se pojavio žulj. Odlučio sam da iskoristim Laslov izlazak do toaleta da sredim to, pa se – eto – desilo da je to zaokupilo pažnju snimatelja kao nešto najinteresantije što se u tim momentima dešavalo na terenu. Još jednom se izvinjavam svima koji su morali da gledaju moja stopala – jer zaista nisu lep prizor”, šali se popularni “Demon”.