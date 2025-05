Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je u Parizu u drugom kolu pobedio 109. igrača sveta Argentinca Huana Manuela Serundola posle tri seta, 6:3, 6:4, 7:5.

Hamad Međedović je ove godine nezaustavljiv u Parizu, a da će se u trećem kolu Rolan Garosa naći bez izgubljenog seta je statistika koja najbolje objašnjava ovaj izuzetan uspeh. Ono što je najvrednije u ovom scenariju koji inspiriše na još hrabrije pomisli je da je žreb 21-godišnjeg Pazarca i dalje veoma povoljan, iako Altmajer sa Rolan Garosa ima već dva važna Top 10 “skalpa” – Janika Sinera pre dve godine, odnosno Tejlora Frica od pre 2 dana.

Bilo je danas i momenata za brigu – uglavnom kada se verovalo da su drugi set i meč “gotova stvar”, ali je Hamad uspevao da se izdigne na 5:4 odnosno 6:5 i izazov “rovarećeg” Argentinca svede na situacije u kojima je on taj koji konačno odlučuje.

U veselom razgovoru sa našim medijima, Hamad nam opisuje kako je meč tekao iz njegovog ugla:

“Osećao sam se sjajno od početka. Malo mi je pala energija sredinom trećeg seta, on nije odustajao do poslednjeg poena, dosta lopti je stizao. Probao sam da ostanem što je moguće mirniji”, ističe on, i dodaje da je ove godine definitivno mirniji u Parizu.

“Ovo mi je prvi slem da ne igram kvalifikacije, osećam se svežije i bolje. Mislim da sam fizički prilično spreman, imam samopouzdanja na terenu.”

Primećeno je da u pauzama između setova redovno konsultuje svoju svesku, ali tu su i trener, otac, menadžer, kao i on sam. Koga najviše sluša za savet?

“Sebe najviše, svoju glavu – ali tu nas je više”, smeje se Hamad I nastavlja:

“Iskreno, u tim trenucima najviše slušam sebe. Ako tražim od trenera savet, poslušam ga – I ako ne izađe na dobro - onda ću verovatno da budem ljut na njega, da gubim energiju bezveze. Onda se trudim da se prosto držim onoga što najbolje znam da radim”, prepričava nam on.

FK Novi Pazar se kvalifikovao za evropska takmičenja, što je Hamad obeležio šalom na terenu 12…

“Naježio sam se čim ste spomenuli Pazar i Evropu!, To dovoljno ilustruje koliko sam ih pratio i bodrio. Šokantno! Bilo je neizvesno do poslednjeg momenta, puno mi je srce, drago mi je zbog svih ljudi koji su taj uspeh dugo čekali, to je ostvarenje sna!”, srećan je Hame.

U njegovom boksu je vidno prisustvo njegove majke, pa nas je interesovalo da li se nešto menja u njegovom ponašanju kada je ona tu?

“Uvek sam mirniji kad je ona tu – zna svaki moj uzdisaj, zna me u dubini duše. Kada ih pogledam, dobijem mirnoću, prija mi da igram pred mojim roditeljima i porodicom.”

Da li dođe u izazov da se bavi žrebom, ili se fokusira na to da kroz turnir ide iz meča u meč?

“Trudim se da ne gledam previše unapred u žreb, iako mi često to komentarišu i ljudi sa strane. Verovatno bih znao da sam, na primer, igrao s Alkarazom u drugom kolu. Uvek znam ko me čeka u slučaju da dobijem, ali nikad dalje od toga kako bi mi sav fokus bio na meču koji dolazi.”

Da li mu je bilo korisno, potrebno da i danas razbije reket?

“Dosta imam momenata kada planem, polomim reket ili kažem nešto što ne treba, a onda ispadne da mi je to prijalo da se izduvam i izbacim iz sebe. Nije to uvek slučaj, inače bih lomio po pet reketa na meču. Sada jesam izbacio emocije, bilo je jako tenzično, ovi dugi mečevi na tri dobijena seta...”

Koji je za njega bio prelomni momenat u karijeri – koju već dugo pratimo?

“Kao iz topa ću reći – kada sam se preselio u Španiju. Suočio sam se sa samim sobom, upoznao sebe kao sportistu, tamo živim tenis svaki dan i trudim se da napredujem u svim mogućim aspektima. Sa timom razgovaram mnogo, veliki me stručnjaci okružuju. To mi je pomoglo da iskoračim u pravom smeru”, prenosi nam Hamad.

Koji je igrački kvalitet koji je doneo promenu u današnjem meču?

“Smatram da sam dana bio strpljiv, što nije uvek slučaj sa mnom na šljaci. Takav je inače bio i moj protivnik. Trudio sam se da budem miran i da ne žurim u toku poena. Time sam najzadovoljniji, kao i izborom udaraca.”

O protivniku u trećem kolu, Nemcu Altmajeru,Međedović kaže:

“Igrali smo u Marseju četvrtfinale jako težak meč. Igra veoma dobro na ovoj podlozi, znam da je imao neke velike pobede ovde, dobio je i Sinera. Igram i ja jako dobro, videćemo šta će da bude”, sa osmehom optimizma zaključuje razgovor naš as.

(Vuk Brajović)