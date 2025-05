Upitan da malo elaborira ovaj doživljaj, s obzirom na to da je više igrača imalo primedbe na ponašanje publike već godinama unazad, iznosi nam šokantne detalje:

"Na ovom terenu je navijanje izraženije, jer su svi blizu, nekako više odzvanja. Da si na većem terenu, čulo bi se, ali ne do te mere; nisu toliko blizu, pa ne mogu da ti viču, dobacuju, da te pljuju. Tačno, bio sam ispljuvan pozadi. Okej, slažem se, treba navijati za domaćeg igrača - ali ovo prelazi u bezobrazluk”, kaže on.