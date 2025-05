“Ispitali smo tu situaciju. Jasno je da je to krajnje neprihvatljivo - ako se to dogodi. Svaki put kada smo imali pritužbu tokom meča, igrač treba da razgovara sa sudijom i da se žali. Što se tiče Kecmanovića, nije bilo prekida ili obraćanja sudiji, nikakvog. On ni u jednom trenutku nije otišao kod sudije da prijavi da ga je neko vređao ili da je pljuvan, kako je rekao novinarima. Ako nam se kaže da se tako nešto desi, onda će tom navijaču biti uskraćen pristup terenu, i to je sigurno. U ovom konkretnom slučaju, dobro nam je poznato da publika može biti nemirna, glasna, da viče i želi biti uključena u meč. Prilično mi je neprijatno jer nam u ovoj situaciji ništa nije prijavljeno, ništa nam nije preneto. Nesumnjivo je kada bi se tako nešto dogodilo, i mi bismo to videli. Ako to primate članovi našeg tima bezbednosti ili sudija - preduzeli bismo oštre mere”, prenosi medijima direktorka turnira Morezmo.