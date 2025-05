Pakleno toplo i sparno vreme koje je naglo nastupilo u francuskoj prestonici dovelo je do pogoršanja zdravstvenog stanja kod Hamada već posle samo 3 odigrana gema u prvom setu, kada mu je medicinski tim merio pritisak i evidentno dao neke lekove da umanji time nastale probleme. I pored toga što je svom timu govorio da “ne može da diše”, nekim čudom je Hamad uspeo da osvoji prvi set rezultatom 6:4, ali je to bilo to od Novopazarca u Parizu - za slatko-kiseli ukus uz koji završava ovogodišnje učešće na Rolan Garosu. Prva pobeda na Grend Slemu i plasman u treće kolo “preko noći” su porodile (objektivno, mislili smo) izgledne šanse za plasman čak i četvrtfinale – ali onda nastupa totalni zdravstveni kolaps i “boravak” na terenu do kraja meča (6:4 3:6 3:6 2:6) koji se ne može nazvati takmičarskim tenisom.