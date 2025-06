100 godina od kada je Otvoreno prvenstvo Francuske zaista postalo otvoreno za međunarodne učesnike, trostruki osvajač Trofeja Musketara ima priliku da postane drugi igrač u istoriji (posle Nadala sa 112) koji je na ovom turniru ostvario 100 ili više pobeda, jednu više nego na Australijan Openu. Uspehom u današnjem meču Novak bi oborio i rekord po broju nastupa u četvrtfinalu Grend Slemova, trenutno izjednačen sa Federerom (18, Vimbldon), igračem koji ujedno ima više pobeda od Novaka – i to 105 u Londonu i 102 u Melburnu. Pobeda nad Britancem bi našeg asa učinila najstarijim učesnikom četvrtfinala od 197 – šesnaestu godinu zaredom, i produžila niz od 18 nastupa bez poraza u toj fazi turnira.

Protiv Norija Novak ima savršen skor (5:0), uz poslednju pobedu izvojevanu u polufinalu Ženeve pre 2 nedelje. Nekada najbolji – a danas treći Englez na ATP listi do sada nije ostvario ni jednu pobedu nad Top 10 igračem na Slemovima, ali je značajno podigao samopouzdanje eliminacijom nekadašnjeg broja 1 Medvedeva u prvom kolu. Još jedna pobeda protiv bivšeg broja 1 danas bi mu donela prvi na Rolan Garosu – a drugi u karijeri nastup u četvrtfinalu jednog Grend Slem turnira, što potvrđuje činjenicu da je u pitanju etabliran igrač koji se veoma brzo vraća put svog realnog rekinga, što je po samom Novaku Đokoviću “unutar Top 20”.

Odlično raspoložen je Novak Đoković ovog jutra u Parizu, poželevši lep dan predstavnicima medija iz Srbije u prolasku kroz medijski centar turnira jutros na putu za trening sa levorukim Korentanom Denolijem. Tome sigurno doprinosi sve bolje stanje Miljana Amanovića, ali i prijatno vreme za igru na Šatrijeu i tri pobede bez izgubljenog seta protiv veoma različitih rivala. Nori je tvrd protivnik sa osnovne linije, stabilnog servisa i snažnog potiska ako mu sa druge strane stignu kraće lopte, koji ume i voli da odigra dobar volej za viner. Top 10 pedigre mu je doneo izvesnu rutinu u igri koje voli da se drži čak i kada bi realno mogao nešto da menja, ali sve ovo postaje bitno u slučaju da Novak ne bude imao svoj dan, ili barem minimum učinkovitosti iz njegovih osnovnih oružja – što je do sada bivalo više nego dovoljno za pobede protiv “Kema”.

Samo dva seta u do sada odigranih 13 su pripala levorukom Britancu (jedan od njih upravo u Ženevi) pa je format igre na tri dobijena seta takođe Novakova velika prednost, gde će Srbin želeti da “kljucanjem” po slabostima protivnika i efikasnom promenom ritma za ulazak u pozicije za viner osvoji teren i ključne poene za što ranije brejkove u setovima. Protiv Norija i servis – ali naročito ritern – moraju besprekorno da funkcionišu, kako ne bi stvorio stabilnu platformu sa koje bi dizao samopouzdanje i pretio “iz kontre” odličnim forhendom i atleticizmom. Ukratko – što kraće, to bolje – I zbog Norija, ali I što jače poruke ostalima koji slede u žrebu – pod uslovom da to ne znači i “brzati”. Novak će možda ući malo odmerenije u ovaj meč dok ne oseti protivnikove udarce, uslove igre i gde može da “nasrne” – a onda ciljno graditi prednost i lomiti otpor Britanca za strateški ključnu pobedu pred niz najvećih iskušenja koje Grend Slem tenis može da pruži.