"Smatram to za kompliment od Žoa – jer smo na terenu nešto kao zveri i gledamo da učinimo sve kako bismo pobedili. Boriš se sa sobom, sa emocijama, sa faktorima vremena, pritisaka i tenzije i to je veliko borilište i borba koja počinje od prvog do zadnjeg trenutka, misija na koju si potpuno usmeren. Pritom, uvek sam pokazivao poštovanje prema svojim protivnicima, trudio se da o svima ne pričam loše i ističem njihove kvalitete – iako je činjenica da su mnogi govorili loše o meni“, kaže Novak Đoković .

„To je sportsko vaspitanje koje sam dobio od Jelene Genčić i ljudi koji su mi bili bliski, koji su me vodili. Ja jesam drugačiji van terena, volim da se igram i da se takmičim i van terena, ali sam drugačija osoba van terena. Mislim da je to dobro, da mi to pruža balans i ravnotežu, da budem ozbiljan i da ne ispada da se tek tako „derem na svakoga“ kao što se ponekad desi u komunikaciji sa svojim timom“, dopunjuje se on, i „poentira“ na duhovitosti: