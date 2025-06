Španac će prvi put u karijeri igrati dubl na jednom grend slemu, a do toga je došlo zbog inovacije koju je uveo US Open.

Alkaraz je, poput još nekih kolega, ovakav događaj opisao kao zabavu, a to se nije dopalo Kristini Mladenović i mnogima koji su ostali bez mesta u turniru.

"Ona će biti šef. Uzbuđen sam, mislim da će da bude odlično. To je odlična ideja za turnir, Znam Emu dugo, imam veoma dobar odnos sa njom i biće zanimljivo. Uživaćemo svakako, probaću da pokažem moje dubl", rekao je Alkaraz, a potom izgovorio rečenicu koja je iznervirala mnoge:

"Sama komunikacija je bila baš loša. Kada čuješ da Alkaraz ili neko drugi kaže da će se lepo zabaviti dok se pripremaju za US Open, to je malo sramota. Grend slem nije ni priprema, ni zabava. To su godine odricanja. Kad si mali, sanjaš da osvojiš jedan, pa makar i u dublu", rekla je Kristina i dodala: