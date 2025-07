“Teško je to reći jer i dalje verujem da smo obojica različiti igrači. Imamo nekoliko sličnosti u načinu na koji možda udaramo lopticu forhendom i bekhendom. Osećam da je mnogo poboljšao servis, što sam ispratio u njegovom današnjem meču u kome je servirao neverovatno. Osećam da u kretanju na travi ima mnogo više samopouzdanja nego ja, ali to se takođe može pripisati njegovom mnogo većem iskustvu. Ako ja možda malo brže udaram, on više menja stvari u igri – ali je moja istrajnost u tom smislu po meni prednost. Postoje neke sličnosti, i siguran sam da postoji puno toga što mogu da prilagodim u igri na moj način. Uvek pokušavam da vidim šta mogu da prihvatim od određenih igrača i da li to dobro funkcioniše. On je definitivno glavna osoba na koju se ugledam i pokušavam da odigravam poput njega u nekim segmentima”, objašnjava Siner.