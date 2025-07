Svetski broj 1, Janik Siner, danas igra protiv Španca Martineza – i najvažniji je od 3 Italijana koji se bore za plasman u osminu finala. Ako pobedi Martineza, a kolege Italijani Flavio Koboli i Lorenco Sonego takođe pobede u svojim mečevima trećeg kola danas, to će biti prvi put u istoriji da su 3 Italijana stigla do osmine finala najvažnijeg turnira sezone. Siner takođe želi da obori italijanski rekord tako što će se po 17. put plasirati u osminu finala na grend slem turniru, prestigavši velikog Nikolu Pjetranđelija i preuzevši jedini put italijanski rekord svih vremena za najviše nastupa u osmini finala u muškom singlu na Slemovima. Martinez cilja da prvi put stigne do osmine finala na grend slem turniru, ali će morati da zabeleži svoju prvu pobedu protiv igrača iz top 5 ako želi da to učini, uz obilatu sportsku sreću – koja je ovog puta umela da posluži brojne hrabre autsajdere.