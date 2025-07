“Uslovi su bili izazovni uslovi, bilo je jako vetrovito. Napravio sam dve duple greške na početku, nisam imao pravi tajming. On je video kako se osećam i koristio je moje slabosti. Uz to je sjajno riternirao, pa nisam osvajao lake poene kao u prva tri kola, naročito kada sam igrao protiv vetra. Po ovakvim uslovima, on biva jedan od najtežih protivnika. Jako je brz, stalno pritiska, vrlo je pametan igrač“, hvali današnjeg protivnika Novak. “Zna kako da koristi slajs, da otvara uglove, i bilo mi je veliko olakšanje što sam završio meč tada kada jesam - pogotovo što smo bili bliži petom setu nego da ću da ga okončam u četvrtom… U poslednja tri gema sam izgubio samo jedan poen, ušao sam u zonu, kada sam počeo da udaram loptu kako treba i da prolazim kroz nju“.