U 19. veku, kada je ova igra nastala, nisu naravno postojali digitalni semafori, već su se za te svrhe koristili časovnici! Svaki poen je obeležavan pomeranjem kazaljke za četvrtinu kruga, pa bi, tom logikom, poeni trebali biti označeni sa 15-30-45-60. Međutim, pošto je važilo pravilo da se gem mora osvojiti sa dva poena razlike (zato postoji „đus“), morali su podeliti kraj tog kruga na više delova, pa su odlučili da treći osvojen poen ide „samo“ do 40, i ako bi se desilo da oba takmičara osvoje po tri poena (40-40) to bi značilo da je za osvajanje gema nekome od njih bilo potrebno da osvoje dva uzastopna poena – prvo za 50-40, pa tek onda sledeći poen bi donosio 60-40. Deluje konfuzno, zar ne?

Sigurno ste primetili da glavni sudija čudno izgovara nulu, kada govori rezultat u toku gema! Iako priča na engleskom, on nulu ne izgovara ni kao „zero“ ni kao „null“ već to više liči na reč „love“! Zapravo, on i ne kaže nula, već kaže „jaje“, što je sinonim za nulu, i to na francuskom (l’oeuf)!