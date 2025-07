- Servirao sam dobro, osećao sam se dobro. Osetio sam u trećem setu da je Novak povređen. Bio je u nezgodnoj situaciji posle meča u četvrtfinalu. Trudio sam se da igram svoj najbolji tenis. Jedva čekam da vidim šta me čeka u finalu.

Od 1995. samo su petorica uspevala da dođu do finala na svim grend slem turnirima - Novak Đoković, Rafael Nadal, Rodžer Federer, Endi Marej i sada Janik Siner.

- To je dobro društvo. To govori da rastem kao igrač, da bolje igram na nekim drugim podlogama. Pre pet godina kada sam došao na ovu podlogu nisam se kretao kako treba, sada se krećem. To je deo procesa. Sve ovo je neverovatno.