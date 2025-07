"Ne znam gde bih rangirala ovu titulu među ostalih pet. Mislim da to što je osvojena na travi svakako čini da bude posebna i neočekivana. Na Rolan Garosu, na primer, znam da mogu dobro da igram i da to pokažem svake godine. Ovde, na Vimbldonu, nikada nisam bila sigurna. Ne želim da rangiram svoje grend slem titule jer sve četiri velike scene zaslužuju poštovanje. Danas sam samo želela da uživam u trenutku na Centralnom terenu i iskoristim poslednje sate dobre igre na travi jer, ko zna da li će se to ponoviti?“, rekla je Iga Švjontek na konferenciji za novinare.