Nakon izuzetno uspešne dugogodišnje saradnje sa Novakom, i kratke epizode sa Elenom Ribakinom, Ivanišević je krajem maja postao trener slavnog Grka. Mnogi su bili oduševljeni Cicipasovim izborom, verovali su da će ova saradnja doneti rezultate na terenu i da će Goran pomoći Grku da se vrati u sam vrh svetskog tenisa, ali to se nije dogodilo. Posle manje od dva meseca zajedničkog rada došlo je do razlaza.

"Čuli smo se, da završimo tu sagu. Lepo smo popričali, to je nešto što se vuče poslednjih desetak dana, nema zle krvi. Zahvalili smo jedan drugome, on je odlučio da ponovo pokuša sa tatom. Ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim, jedina osoba koja može njega da trenira, jeste njegov tata. Sa njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je porodični projekat. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gde jeste. Rekao sam mu da se ništa neće promeniti, ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži", iskren je Ivanišević.