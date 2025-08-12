Bugarski teniser Grigor Dimitrov propustiće predstojeće Otvoreno prvenstvo SAD u Njujorku zbog povrede grudnog mišića, saopštili su organizatori poslednjeg grend slem turnira u sezoni.
Tenis
GRIGOR DIMITROV PROPUŠTA US OPEN: Alehandro Tabilo u žrebu umesto povređenog Bugarina
Slušaj vest
Grigor Dimitrov se povredio 7. jula u meču osmine finala Vimbldona protiv Italijana Janika Sinera. On je vodio ;6:3, 7:5, a u trećem setu bilo je 2:2, kada je morao da preda meč zbog povrede.
Grigor Dimitrov - povreda Foto: Screenshot, Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
To je bio peti uzastopni grend slem turnir na kome 34-godišnji Dimitrov nije uspeo da završi meč.
Dimitrov je tri puta igrao u polufinalima grend slem turnira, na Vimbldonu 2014, Australijan openu 2017. i US openu 2019. godine.
Umesto njega u žrebu će biti čileanski teniser Alehandro Tabilo.
Takmičenje na US openu počinje 24. avgusta.
(Beta)
Reaguj
Komentariši