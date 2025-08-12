Slušaj vest

Grigor Dimitrov se povredio 7. jula u meču osmine finala Vimbldona protiv Italijana Janika Sinera. On je vodio ;6:3, 7:5, a u trećem setu bilo je 2:2, kada je morao da preda meč zbog povrede.

Grigor Dimitrov - povreda Foto: Screenshot, Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

To je bio peti uzastopni grend slem turnir na kome 34-godišnji Dimitrov nije uspeo da završi meč.

Dimitrov je tri puta igrao u polufinalima grend slem turnira, na Vimbldonu 2014, Australijan openu 2017. i US openu 2019. godine.

Umesto njega u žrebu će biti čileanski teniser Alehandro Tabilo.

Takmičenje na US openu počinje 24. avgusta.

(Beta)

Ne propustiteTenisPRVO OGLAŠAVANJE DIMITROVA NAKON POVREDE KOJA JE ZALEDILA TENISKI SVET: Javio se iz bolnice i ostavio poruku koja će vas dirnuti: "Ponekad srce želi da..."
profimedia-1019448499.jpg
TenisPOZNATO STANJE GRIGORA DIMITROVA NAKON MUČNIH SCENA NA VIMBLDONU: Njegov menadžer otkrio kakva je povreda i kada se vraća na teren
Grigor Dimitrov
Tenis"LJUBAVI MOG ŽIVOTA..." Lepotica slomljena zbog horora Dimitrova! Osvojila je njegovo srce, pa u šoku gledala jezive scene sa Vimbldona
Eiza Gonzales Grigor Dimitrov
TenisMUČNA SCENA NA VIMBLDONU: Uplakani Dimitrov nije mogao da podigne ruku! Nesrećni Bugarin pocepao mišić! (VIDEO)
profimedia-1019381058.jpg

Atmosfera ispred Marakane pred duel sa Lehom, veliki broj navijača Zvezde za pun stadion Izvor: Kurir