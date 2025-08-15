Slušaj vest

Marija Šarapova, nekadašnja teniserka, prisetila se jedne neobične scene na početku svoje karijere.

Ruskinja Marija Šarapova nedavno je gostovala u podkastu kod kolege Endija Rodika. Njih dvoje pričali su skoro dva sata o raznim temama, a dotakli su se i jedne zanimljive anegdote.

Marija Šarapova i Endi Rodik u podkastu Foto: Printskrin/jutjub

- Sećam se, imala sam 19 godina. Prvi put sam odsedala u hotelu "Hajat", a i ti si tamo živeo godinama. Pošto nisam poznavala kraj, zamolila sam te da mi preporučiš restoran, gde bih mogla da jedem. I ti si mi preporučio jedan. Otišla sam tamo sa tatom i muškarcima iz svog tima. U svakom slučaju, četvorica momaka i ja - govorila je Marija Šarapova smejući se, kao i sam Endi Rodik.

Nastavila je Ruskinja da objašnjava, šta ju je sve snašlo u tom restoranu brze hrane.

- Stigli smo, smestili su nas. I sve konobarice su izgledale kao da su iz "Mulen Ruža". Nisam mogla da verujem. Mislila sam da si me tamo namerno poslao. Gledala sam i nisam mogla da verujem. Svuda oko mene sevali su duboki dekoltei i mini suknjice - smejala se Marija Šarapova.

Da rešimo enigmu, Endi Rodik poslao je Mariju Šarapovu u restoran "Hooters", poznat po tome što tamo služe devojke koje su oskudno odevene. Zaštitini znak lanca ovih restorana širom Amerike su lepe devojke sa bujnim dekolteima u belim majicama i kratkim suknjama narandžaste boje.

Marija Šarapova (36) osvojila je pet grend slem trofeja u pojedinačnoj konkurenciji i postala jedna od šest teniserki koje su u open eri kompletirale četiri različita grend slem turnira. Prvi grend slem turnir je osvojila kao sedamnaestogodišnjakinja, Vimbldon 2004, a posle toga bila je šampionka u Australiji (2008), Rolan Garosu (2012, 2014) i US openu (2006). Najbolji plasman na VTA listi joj je prvo mesto.

Marija Šarapova na Vimbldonu 2008 Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Igrajući samo teniske turnire Marija Šarapova zaradila je 38,777,962 dolara, a njeno bogatsvo se procenjuje na više od 200 miliona zelenih novčanica. Od 2018. godine, Šarapova je u vezi sa engleskim biznismenom Aleksandrom Gilksom. U decembru 2020. godine, njih dvoje su se verili, a 1. jula 2022. dobili sina Teodora.

Poslednjih godina Marija Šarapova posvećena je biznisu. Najveći deo svog novca uložila u jednu kompaniju slatkiša, "Šugarpova", koju je, ne baš skromno, ali ne ni previše pompezno, pokrenula još 2012. Tu je i njen "velnes brend" koji koriste mnoge poznate ličnosti na svetu, posebno pokretne masažere koje naročito vole bogataši.