Meč je trajao sat i 31 minut.

Treća teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedila 34. igračicu sveta Ruskinju Anu Kalinskaju posle dva seta, 6:3, 6:4.
Švjontek je tri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kalinskaja osvojila jedan brejk.
Švjontek će u polufinalu igrati protiv pobednice duela između prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke i 10. igračice sveta Kazahstanke Elene Ribakine.
