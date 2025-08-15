Slušaj vest

Treća teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedila 34. igračicu sveta Ruskinju Anu Kalinskaju posle dva seta, 6:3, 6:4.

Švjontek je tri puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kalinskaja osvojila jedan brejk.

Švjontek će u polufinalu igrati protiv pobednice duela između prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke i 10. igračice sveta Kazahstanke Elene Ribakine.

Beta

