ALKARAZ KORAK BLIŽE TITULI: Španski teniser u polufinalu mastersa u Sinsinatiju
Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedio 11. igrača sveta Rusa Andreja Rubljova posle tri seta, 6:3, 4:6, 7:5.
Alkaraz je četiri puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Rubljov osvojio dva brejka.
Španski teniser zabeležio je 11 asova, dok je Rubljov takođe osvojio 11 poena direktno iz servisa.
Alkaraz će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i šestog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona.
