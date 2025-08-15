Slušaj vest

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedio 11. igrača sveta Rusa Andreja Rubljova posle tri seta, 6:3, 4:6, 7:5.

Alkaraz je četiri puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Rubljov osvojio dva brejka.

Španski teniser zabeležio je 11 asova, dok je Rubljov takođe osvojio 11 poena direktno iz servisa.

Alkaraz će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i šestog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona.

(Beta)

Ne propustiteTenisŠVJONTEK U POLUFINALU SINSINATIJA: Poljakinja pobedila Kalinskaju i sve je bliža tituli
Iga Švjontek
TenisKAO U PAKLU! Olga Danilović podelila šokantnu fotografiju iz Sinsinatija - da li je ovo moguće?! Srpska teniserka se borila sa nehumanim uslovima! (FOTO)
profimedia-1005264793.jpg
TenisĐOKOVIĆEV MRZITELJ PREKINUO TIŠINU JANIKA SINERA! Amerikanac naterao Italijana da konačno progovori o kontroverznoj odluci
Janik Siner nakon meča protiv Karlosa Alkaraza
TenisTENISER USRED MEČA OTIŠAO U TOALET! Ostao je u neverici zbog onoga šta se dogodilo kad se vratio na teren
Mats Rozenkranc

BRAJOVIĆ UŽIVO SA NOVAKOVOG TRENINGA U ORANGI CENTRU "Nema nijedan steznik na telu!" Otkrio da li ima brige jer se teniser juče nije pojavio Izvor: Kurir televizija