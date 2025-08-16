Slušaj vest

Ruska teniserka Veronika Kudermetova plasirala se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedila 103. igračicu sveta Francuskinju Varvaru Gračevu posle dva seta, 6:1, 6:2.

Meč je trajao sat i pet minuta.

Kudermetova, 36. igračica sveta, uzela je pet puta servis francuskoj teniserki, dok Gračeva nije osvojila nijedan brejk.

Kudermetova će u polufinalu igrati protiv Džasmin Paolini koja je bila bolja od druge teniserke sveta Amerikanke Koko Gof rezultatom 2:1 (2:6, 6:4, 6:3).

Džasmin Paolini Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 U drugom polufinalu igraće Ribakina i Svjontek.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteTenisNEVIĐENA SENZACIJA - 136. teniser sveta pravi čuda u Sinsinatiju! Savladao jednog od najboljih i zakazao okršaj sa Sinerom!
Terans Atman
TenisSKANDAL U SINSINATIJU - ALKARAZ DIVLJAO ZBOG FLAŠICE! Španac usred meča ušao u žestoku svađu sa sudijom: Neću to da uradim!
Karlos Alkaraz
Tenis"TEŽAK DAN, AKO NE IGRATE DOBRO..." Siner se oglasio nakon jednog od najčudnijih mečeva u karijeri
Janik Siner u Sinsinatiju
Tenis"TO JE DETE! ŽELITE DA GA IZBACIM?!" Bizarna scena u Sinsinatiju! Neočekivani haos tokom prave drame: "Plače već deset minuta..."
Ema Radukanu u Sinsinatiju

 BONUS VIDEO:

"NOVAK FIZIČKI NIJE BIO SPREMAN ZA OVO, SVE MU JE TEŽE DA IGRA PROTIV MLADIH ASOVA" Brajović uživo iz Vimbldonskog kluba: Italijanski mediji preuveličavaju! Izvor: Kurir televizija