POZNATI SVI POLUFINALISTI: Kudermetova i Paolini se bore za finale Sinsinatija, među četiri najbolje ušle i Ribakina i Svjontek!
Ruska teniserka Veronika Kudermetova plasirala se u polufinale mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedila 103. igračicu sveta Francuskinju Varvaru Gračevu posle dva seta, 6:1, 6:2.
Meč je trajao sat i pet minuta.
Kudermetova, 36. igračica sveta, uzela je pet puta servis francuskoj teniserki, dok Gračeva nije osvojila nijedan brejk.
Kudermetova će u polufinalu igrati protiv Džasmin Paolini koja je bila bolja od druge teniserke sveta Amerikanke Koko Gof rezultatom 2:1 (2:6, 6:4, 6:3).
U drugom polufinalu igraće Ribakina i Svjontek.
Kurir sport / Beta
