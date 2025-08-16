Slušaj vest

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Bena Šeltona 6:2, 6:2.

Meč je trajao 67 minuta, bio je četvrti međusobni duel između nemačkog i američkog tenisera, ujedno i četvrti trijumf Zvereva.

Aleksander Zverev Foto: Martin KEEP / AFP /Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nemački teniser će u polufinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji je u petak nadigrao Rusa Andreja Rubljova 6:3, 4:6, 7:5.

U prvom polufinalu će se sastati Italijan Janik Siner i Francuz Terens Altman.

