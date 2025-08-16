Aleksander Zverev savladao je Bena Šeltona i plasirao se u polufinale Mastersa u Sinsinatiju
MASTERS SINSINATI
ZVEREV ZAKAZAO OKRŠAJ SA ALKARAZOM! Nemac pobedio Šeltona i plasirao se u polufinale Sinsinatija
Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u polufinale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Bena Šeltona 6:2, 6:2.
Meč je trajao 67 minuta, bio je četvrti međusobni duel između nemačkog i američkog tenisera, ujedno i četvrti trijumf Zvereva.
Aleksander Zverev Foto: Martin KEEP / AFP /Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Nemački teniser će u polufinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji je u petak nadigrao Rusa Andreja Rubljova 6:3, 4:6, 7:5.
U prvom polufinalu će se sastati Italijan Janik Siner i Francuz Terens Altman.
