Dugo se mučio Alkaraz da slomi otpor Rubljova, na kraju je u tome uspeo i u polufinalu će igrati protiv Zvereva koji je bio bolji od Šeltona.

Ipak, proslava pobede mladog Španca brzo je dospela u centar pažnje svetske javnosti. Karlitos je posebno emotivno proslavio ovaj trijumf, glasno je uzviknuo "vamos" i busao se u grudi, te se našao na žestokom udaru javnosti.

Italijani su prednjačili sa negativnim komentarima, gde se mogu pročitati različite zamerke na ovakav način proslave. Mnogi mu zameraju na jednom detalju, a to je da je proslava usledila posle duple servis greške protivnika.

Šta vi mislite, da li je Alkaraz opravdano na meti javnosti? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje.

