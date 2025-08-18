Slušaj vest

Španac Karlos Alkaraz osvojio je titulu na mastersu u Sinsinatiju.

Alkaraz je do titule došao posle predaje Janika Sinera u prvom setu pri vođstvu Španca 5:0.

Finale Vimbldona Janik Siner - Karlos Alkaraz

Meč je trajao samo 23 minuta.

Italijan se tokom meča u par navrata hvatao za stomak, a posle petog gema je pozvao medicinsku pomoć. Kako nije bilo poboljšanja, odlučio je da preda meč.

- Od juče se nisam osećao dobro, pokušao sam danas. Zapravo je bilo još gore nego juče. Nisam više mogao od ovoga. Žao mi je - rekao je Siner posle meča.

Ostaje pod znakom pitanja da li će Siner nastupiti na predsetojećem Ju-Es openu koji počinje ovog vikenda.