Slušaj vest

Španac Karlos Alkaraz osvojio je titulu na mastersu u Sinsinatiju.

Alkaraz je do titule došao posle predaje Janika Sinera u prvom setu pri vođstvu Španca 5:0.

Finale Vimbldona Janik Siner - Karlos Alkaraz Foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meč je trajao samo 23 minuta.

Italijan se tokom meča u par navrata hvatao za stomak, a posle petog gema je pozvao medicinsku pomoć. Kako nije bilo poboljšanja, odlučio je da preda meč.

- Od juče se nisam osećao dobro, pokušao sam danas. Zapravo je bilo još gore nego juče. Nisam više mogao od ovoga. Žao mi je - rekao je Siner posle meča.

Ostaje pod znakom pitanja da li će Siner nastupiti na predsetojećem Ju-Es openu koji počinje ovog vikenda.

Ne propustiteTenisKAKVE SU ŠANSE NOVAKA ĐOKOVIĆA DA DOĐE DO 25. GRENDSLEMA: Da li je Njujork poslednja šansa? Šta kažu Siner i Alkaraz?
Novak Đoković konferencija Vimbldon 2025
TenisĐOKOVIĆ ZADRŽAO POZICIJU, ALI BI USKORO MOGLO DA DOĐE DO VELIKIH PROMENA: Srbin je otkazom možda napravio sebi problem
Novak Đoković
TenisIZNENADA IH ZADESIO NEZAPAMĆENI PAKAO, A UMEŠAN JE I NOVAK ĐOKOVIĆ! Alkaraz se oglasio, ovakav debakl se ne pamti
TenisLEGENDA ŽESTOKO UDARILA NA ALKARAZA: Ovo je neprihvatljivo! Pokazao je slabost, umesto da...
Karlos Alkaraz u finalu Vimbldona

Evo na koji način je Sineru progledano kroz prste! Gosti "Pulsa Srbije" bez sumnje: Tenis bi izgubio popularnost da su ga kaznili Izvor: Kurir televizija