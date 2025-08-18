Slušaj vest

Ana je objavila kratak video na Instagramu, delić atmosfere sa personalnog treninga - ali ono što je svima zapalo za oko jeste prisustvo misterioznog muškarca.

Ana Ivanović trenira sa personalnim trenerom Izvor: Instagram

Na snimku, Ana u sportskoj opremi i bez trunke šminke pokazuje zavidnu formu, dok je pored nje muškarac koji je bodri i daje instrukcije. Iako se pretpostavlja da je reč o ličnom treneru, mnogi pratioci su se odmah zapitali da li je on možda i nova osoba u njenom životu.

Ana Ivanović sa trenerom Foto: PrintscreenInstagram/ anaivanovic

"Dobra je ova fora sa..trenerom..." - glasi jedan od komenara. 

Drugi su pak primetili da među njima postoji posebna hemija, iako se na snimku nije moglo jasno videti ko je misteriozni muškarac.

Otako se razvela, Ana sve češće deli trenutke iz svoje svakodnevice – od plaže, putovanja, pa sada i iz teretane. Svaka njena objava izaziva lavinu komentara, a ovaj video mnogi su protumačili kao poruku da teniserka okreće novi list u životu.

Jedno je sigurno - Ana je i dalje u vrhunskoj formi i odlučna da, bez obzira na sve promene, ostane nasmejana i jaka.

Ana Ivanović, Majokra Foto: PrintscreenInstagram/anaivanovic

Podsetimo, vest o razvodu Ivanovićve od Švajnštajgera potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece, Luke, Leona i Tea.

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram