Italijan morao da preda meč Karlosu Alkrazu.
JEZIV PRIZOR JANIKA SINERA, JEDVA DISAO! Ovakvog ga nikada nismo videli - evo šta mu se desilo u finalu Sinsinatija! (VIDEO)
Italijanski teniser Janik Siner predao je finalni meč Karlosu Alkarasu na Mastersu u Sinsinatiju.
Delovao je Siner potpuno iscrpljen na terenu, a posle meča smo dobili razlog takvog stanja prvog reketa sveta. Trener i doktor su odmah prišli italijanskom teniseru, a zatim je usledila i njegova kratka, ali emotivna izjava.
Janik Siner u Sinsinatiju Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
- Žao mi je, momci, morao sam da se povučem - rekao je Siner.
Na to su mu uzvratili rečima:
- Možeš da uradiš samo ono što možeš.
Siner je potom dodao:
- Pokušao sam, ne mogu. Osećam se previše loše. Kakva šteta - rekao je Italijan.
Kako prenose italijanski mediji, razlog bi mogao biti virus, a pretpostavlja se da Siner nije želeo da rizikuje i ugrozi nastup na predstojećem US Openu.
