U videu, koji je već izazvao lavinu komentara, bivša teniserka ne skida osmeh sa lica dok vežba u društvu zgodnog muškarca, a fanovi su odmah počeli da nagađaju ko je misteriozni trener.

Trener Ane Ivanović, Fran Moja Foto: PrintscreenInstagram

U pitanju je Fran, personalni trener sa Majorke koji važi za jednog od najtraženijih instruktora na ostrvu.

Podsetimo, Ana Ivanović je privukla pažnju javnosti nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, a sada su svi ubeđeni da je pronašla novu energiju i motivaciju upravo kroz rad sa misterioznim trenerom sa Majorke.

Ana Ivanović sa trenerom Foto: PrintscreenInstagram/ anaivanovic

- Najbolji trener - poručila je Ana svom instruktoru uz nekoliko emotikona, a ona je uzvratio:

- Hvala ti puno, samo nastavi tako! 

Da li je u pitanju samo profesionalna saradnja ili nešto više - ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno: Ana zbog njega blista kao nekada!

Podsetimo, vest o razvodu Ivanovićve od Švajnštajgera potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece, Luke, Leona i Tea.

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ana Ivanović trenira sa personalnim trenerom Izvor: Instagram