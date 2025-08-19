Slušaj vest

Pred početak ovogodišnjeg US Opena, najveći teniski događaj posle njujorškog Slema u tom delu sveta - Lejver Kup - objavio je da su timovi koji će predstavljati Evropu i Svet konačno određeni.

San Francisko će ugostiti dvanaest vrhunskih asova aktuelne teniske scene, gde su se Argentinac Fransisko Serundolo – odnosno sjajni Čeh Jakub Menšik i Italijan Flavio Koboli pridružili Timu Sveta i Evrope i time kompletirali skup zvezda “belog sporta” sa obe strane mreže. Ovo će za Menšika biti debi na Lejver Kupu, Koboliju drugi – a Serundolu treći put da brani boje svog tima u dosadašnjim susretima.

Lejver kup će se održati u najsavremenijem Čejs centru, domu sedmostrukih NBA šampiona Golden Stejt Voriorsa i VNBA tima Golden Stejt Valkirija od 19. do 21. septembra 2025. godine. Ovo će biti osmo izdanje događaja i prvi put da se održava na zapadnoj obali SAD, dok će se Čejs centar prvi put u svojoj istoriji transformisati u tenisku arenu svetske klase.

Foto: Profimedia

Tim Sveta će činiti Amerikanci Tejlor Fric (svetski broj 4), Ben Šelton (broj 6), Tomi Pol (broj 14) i Franses Tijafo (broj 17), zajedno sa brazilskim “čudom od deteta” Žoaom Fonsekom (#44) i Serundolom (#19) – a pod vođstvom selektora Andrea Agasija i njegovog zamenika Peta Raftera.

Tim Evrope će predvoditi selektor Janik Noa i zamenik Tim Henman, a sačinjavaće ga impresivna postavka asova na čelu sa Karlosom Alkarazom (svetski broj 2), Aleksandrom Zverevom (broj 3), Holgerom Runeom (broj 11) i Kasperom Rudom (broj 12) – kojima su se pridodali Menšik (# 16) i Kobolij (# 26).

Evropa trenutno vodi sa 5-2 u dosadašnjim mečevima, pobedivši Tim Sveta u uzbudljivom meču prošle godine u Berlinu. Ipak, sastavi oba tima su retko kada do sada bilo ovako izjednačeni – što je najbolja moguća uvertira za strastvene navijače sa različitih strana Atlantika koji će ispratiti osmo izdanje ovog sjajnog takmičenja.

Selektor Andre Agasi se raduje se borbi koja predstoji na “domaćem terenu” Tima Sveta.

„Uzbuđen sam zbog našeg tima i radujem se takmičenju protiv impresivnog tima Evrope 19. septembra.“

Francuska legenda Janik Noa i asistent Tim Henman su takođe debitanti na Lejver Kupu u svojim ulogama – posle odlaska prvog kapitena Bjerna Borga.

„Osvajanje Lejver kupa je uvek veliki izazov, i ova godina u tom smislu neće biti drugačija. Naš tim ima talenat, iskustvo i želju da brani Lejver kup protiv veoma jake ekipe Tima Sveta – i bićemo spremni da ponovimo dosadašnje uspehe“, rekao je Noa.

Foto: Profimedia

Lejver Kup je formatiran kao takmičenje šest najboljih tenisera iz Evrope protiv šest njihovih kolega iz ostatka sveta u uzbudljivom trodnevnom takmičenju. Nazvan u čast australijske legende Roda Lejvera, događaj sadrži kombinaciju singl i dubl mečeva sa sistemom bodovanja koji obezbeđuje uzbudljiv vrhunac poslednjeg dana. Šest igrača svakog tima moraju da se takmiče u jednom singl meču tokom prva dva dana, a ne više od dva tokom trodnevnog takmičenja. Najmanje četiri od šest igrača moraju da igraju dubl. Svaka pobeda u meču vredi jedan poen u petak, dva poena u subotu i tri poena u nedelju, a prvi tim koji osvoji 13 poena osvaja Lejver kup.

Od naših asova, Novak Đoković je dva puta nastupio za Tim Evrope – u Čikagu i na oproštaju njegovog su-osnivača Rodžera Federera u Londonu.

(Vuk Brajović)