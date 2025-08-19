Slušaj vest

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u polufinale kvalifikacija za US open, pošto je posle dva seta poražen od Francuza Luke Van Aša 3:6, 1:6.

Francuz je pet puta oduzeo servis Lajoviću, koji je napravio jedan brejk.

U polufinalu kvalifikacija, Van Aš će igrati protiv Kinize Đibing Vua.

(Beta)

