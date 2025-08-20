Slušaj vest

Legendarna srpska teniserka Ana Ivanović prokomentarisala je formu i šanse Novaka Đokovića uoči starta US Opena, poslednjeg grend slema u sezoni.

Novak je uveliko u Njujorku, gde ga uskoro očekuje žreb i saznanje ko će mu stajati na putu do potencijalne nove titule.

1/4 Vidi galeriju Ana Ivanović sa trenerom Foto: PrintscreenInstagram/ anaivanovic

Ana ističe da je Đoković doneo zrele i promišljene odluke u pripremi za turnir, ali upozorava da mu u nekim trenucima može nedostajati takmičarskog ritma, s obzirom na manji broj mečeva koje je odigrao uoči dolaska u Ameriku.

- Novak smanjuje broj turnira na kojima igra i to kompletno ima smisla, ali istovremeno u završnim fazama turnira bi oni mogli da budu potrebni, kao i kondicija sticana kroz mečeve - rekla je Ana i potom dodala:

- Ipak, mislim da njegov oporavak posle mečeva, njegova fizička sprema i mentalna snaga su i dalje tu, pa mogu definitivno da ga vidim kako napreduje daleko na turnirima - dodala je bivša srpska teniserka.

Inače, Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani su sa US Opena. Srpski miks dubl poražen je već u prvom kolu od ruskog para Mire Andrejeve i Danila Medvedeva sa 2:4, 3:5.