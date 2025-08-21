Slušaj vest

Američka teniserka Sašija Vikeri iskreno je pričala o izazovima balansiranja između profesionalne karijere na teniskom terenu i kreiranja sadržaja na platformi "OnlyFans".

Samo dan pre nego što će zaigrati u kvalifikacijama za US Open, Vikeri je na Instagramu iskreno odgovorila na pitanja fanova, otkrivši da nije planirala da istovremeno gradi dve karijere, ali da je životni put odveo baš u tom pravcu i da se sa tim potpuno slaže i ne kaje se zbog te odluke.

Sašija Vikeri Foto: Printscreen

- Iskreno, ne, nisam to planirala, ali sam veoma otvorenog uma i ne zanima me šta ljudi misle o meni… to je takođe najlakše zarađen novac u mom životu i uživam u tome - rekla je Vikeri.

Ona je na pitanje o ljubavnom životu duhovito odgovorila da više besplatno ne izlazi na sastanke, zbog prethodnih iskustava koja nisu baš najbolja.

- Više ne izlazim besplatno zbog ponašanja muškaraca. Sada zahtevam depozit pre sastanka – pošaljite mi 1.000 dolara i možemo da se dogovorimo. Moj Kešep je $Sachiavick - napisala je teniserka.

Za samo dva dana zaradila je veliku svotu novca.

- Nikada više neću pričati loše o devojkama koje su na OnlyFans-u do kraja života. Jer, količina novca koju sam tamo zaradila za prva dva dana me je potpuno šokirala. Bila sam prosto zapanjena - priznala je Amerikanka.

Eksplicitne fotografije Sašije Vikeri možete pogledati OVDE.

