Slušaj vest

Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani su sa US Opena.

Srpski miks dubl poražen je već u prvom kolu od ruskog para Mire Andrejeve i Danila Medvedeva sa 2:4, 3:5.

Olga i Novak u miks dublu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Ispustili su Novak i Olga svoje šanse i na kraju doživeli poraz, ali sjajni potezi nisu izostali.

Nakon eliminacije, srpski teniser Novak Đoković se oglasio putem Instagrama.

"Uvek je zabavno igrati miks dubl sa Olgom. Hvala US Openu na specijalnoj pozivnici i prilici da nastupim", kratko je napisao najbolji teniser ikada.

Ne propustiteTenisANA IVANOVIĆ ZABRINUTA ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Bivša teniserka se oglasila i rekla sve što misli o Noletu, u ovome se ne slaže sa njim!
profimedia0121820648.jpg
TenisHIT SCENA NA MEČU NOVAKA I OLGE! Đoković posle ludog poena zaplesao na terenu! Medvedev nije mogao da veruje šta je čovek pogodio! (VIDEO)
Novak Đoković
TenisKRAJ ZA OLGU I NOVAKA NA US OPENU: Srpski miks dubl eliminisan već na startu!
Olga i Novak u miks dublu
KvotaKONAČNO! NOVAK ĐOKOVIĆ DANAS IZLAZI NA TEREN! Protiv Medvedeva na startu US Opena, pogledajte kakve su kvote i ko je favorit!
profimedia-1021019633.jpg
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO NA US OPEN! Amerikanci se momentalno oglasili: Evo šta je srpski as uradio odmah po dolasku u Njujork! (VIDEO)
Novak Đoković 2.jpg
Tenis"MISLIM DA BI GA NOVAK ZGAZIO" Ovakve reči o Đokoviću se ne pamte! Rud hvalio Srbina kao nikad dosad: "Za mene je Đoković najveći sportista koji je ikada živeo"
rud-djokovic.jpg

Novak Ðoković igra fudbal na Žabljaku Izvor: MONDO/Privatna arhiva