Novak ostavio kratku poruku na Instagramu...
Tenis
NOVAK ĐOKOVIĆ SE OGLASIO POSLE ELIMINACIJE SA US OPENA: Spomenuo je Olgu Danilović, evo šta je poručio srpski teniser! FOTO
Slušaj vest
Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani su sa US Opena.
Srpski miks dubl poražen je već u prvom kolu od ruskog para Mire Andrejeve i Danila Medvedeva sa 2:4, 3:5.
Olga i Novak u miks dublu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Ispustili su Novak i Olga svoje šanse i na kraju doživeli poraz, ali sjajni potezi nisu izostali.
Nakon eliminacije, srpski teniser Novak Đoković se oglasio putem Instagrama.
"Uvek je zabavno igrati miks dubl sa Olgom. Hvala US Openu na specijalnoj pozivnici i prilici da nastupim", kratko je napisao najbolji teniser ikada.
Reaguj
Komentariši