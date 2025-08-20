Srpski teniser ubedljiv u Americi
SRBIN RAZBIO ITALIJANA: Kecmanović pobedio Darderija za plasman u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se večeras u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu, pošto je pobedio italijanskog igrača Lučijana Darderija sa 6:3, 6:1.
Meč između Darderija i Kecmanovića, 34. i 45. igrača sveta, trajao je 58 minuta.
Darderi je jedini brejk na meču napravio u uvodnom gemu, da bi u nastavku Kecmanović zaigrao bolje.
Srpski igrač je već u narednom gemu stigao do izjednačenja, a do ključne prednosti u prvom setu dolazi brejkom u šestom gemu.
U drugom setu Kecmanović je tri puta oduzeo servis rivalu za plasman među osam najboljih.
Kecmanović u četvrtfinalu čeka pobednika meča između američkog igrača Sebastijana Korde (86. na ATP listi) i Poljaka Kamila Majhšaka (78.).
