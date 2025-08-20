Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se večeras u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu, pošto je pobedio italijanskog igrača Lučijana Darderija sa 6:3, 6:1.

Meč između Darderija i Kecmanovića, 34. i 45. igrača sveta, trajao je 58 minuta.

Darderi je jedini brejk na meču napravio u uvodnom gemu, da bi u nastavku Kecmanović zaigrao bolje.

Srpski igrač je već u narednom gemu stigao do izjednačenja, a do ključne prednosti u prvom setu dolazi brejkom u šestom gemu.

U drugom setu Kecmanović je tri puta oduzeo servis rivalu za plasman među osam najboljih.

Kecmanović u četvrtfinalu čeka pobednika meča između američkog igrača Sebastijana Korde (86. na ATP listi) i Poljaka Kamila Majhšaka (78.).

