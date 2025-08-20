Slušaj vest

Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić zvanično je napustio klub posle 14 godina.

Tim povodom oglasio se najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković.

Nije puno dužio veliki navijač Crvene zvezde, kratko i jasno je odao priznanje za sve ono što je Lazić godinama radio u crvenom-belom dresu.

"Hvala, kapitenu", stoji u Đokovićevoj objavi uz emotikone zahvalnosti.

Novakova poruka Branku Laziću
Novakova poruka Branku Laziću Foto: Instagram

