Novak Đoković oduševio navijače Crvene zvezde i posvetio objavu doskorašnjem kapitenu Branku Laziću.
Tenis
NOVAK SE OGLASIO ZBOG BRANKA LAZIĆA: Đoković imao poruku za dugogodišnjeg kapitena Zvezde
Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić zvanično je napustio klub posle 14 godina.
Tim povodom oglasio se najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković.
Nije puno dužio veliki navijač Crvene zvezde, kratko i jasno je odao priznanje za sve ono što je Lazić godinama radio u crvenom-belom dresu.
"Hvala, kapitenu", stoji u Đokovićevoj objavi uz emotikone zahvalnosti.
Novakova poruka Branku Laziću Foto: Instagram
