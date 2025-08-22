Meč je trajao sat i 29 minuta.
KAKAV ŠOK ZA HAMADA! Međedović eliminisan u četvrtfinalu turnira u Vinston-Sejlemu
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u američkom Vinston-Sejlemu, pošto je noćas u četvrtfinalu izgubio od 39. igrača sveta Francuza Đovanija Mpetšija Perikara posle dva seta, 6:7, 2:6.
Međedović, 65. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis francuskom teniseru, dok je Mpetši Perikar osvojio dva brejka.
Povreda Hamada Međedovića na Vimbldonu Foto: Luka Nikolić
Srpski teniser osvojio je 13 poena direktno iz servisa, dok je Mpetši Perikar zabeležio 15 asova.
Mpetši Perikar će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između 76. tenisera sveta Kineza Junčaoketea Bua i 92. igrača sveta Holanđanina Botika van de Zandshulpa. Taj meč je bio prekinut pri vođstvu holandskog tenisera 6:3, 4:3.
