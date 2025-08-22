Slušaj vest

Zbog Novaka Đokovića, Lakost je popularnog krokodila zamenio za kozu u čast srpskog tenisera koji je po mišljenju mnogih "Greatest of all time", a često upotrebljena skraćenica "G.O.A.T.", što ako se pročita kao jedna reč znači "koza".

Tako će Novak sa malo izmenjenim brendom tražiti novu Gren slem titulu u Njujorku.

Ovogodišnji poslednji grend slem turnir počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra.

