- Zaslužio sam taj luksuz da mogu da biram gde ću da igram, želeo sam da provedem vreme sa porodicom. Da budem iskren, mastersi od dve sedmice su mi predugi, ne uživam u njima, biram da igram ono što me motiviše. Iskreno, nemam u rasporedu više turnira od grend slemova. Rođendan moje ćerke je 2. septembra i ja ću ga propustiti ako mi bude dobro išlo ovde, ali ne želim više da propuštam stvari - rekao je Đoković.

- Ugovori su čvrsti, na 30 godina, ne vidim način da se vrati na staro od jedne nedelje, kako je bilo ranije. Jedino ako se Mastersi ujedine i ATP to podrži, u šta sumnjam. Ne znam kako razmišljaju, ali većina vrhunskih igrača ne voli Masterse od dve nedelje. Podržavam igrače, ali kada je trebalo da budu aktivni i kada su se odvijali pregovori, oni nisu dovoljno učestvovali dovoljno. To je priča koja se ponavlja, oni kažu šta misle, ali kada treba da ulože vreme i energiju u sastanke i razgovore… Znam da jeste naporno, ali neophodno je, jer radiš nešto i za sebe i za buduće generacije, doprinosiš boljitku. Ne znam, videćemo šta će se desiti, ali sumnjam da će se išta dogoditi u doglednoj budućnosti - rekao je Novak.