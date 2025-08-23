Slušaj vest

Karlosu Alkarazu je pao mrak na oči kada je video da su uključene kamere tokom njegovog treninga. Očigledno španski as nije želeo da se snima šta radi na poslednjem treningu pred start US opena, pa je napravio jednu neprijatnu "scenu".

Jedan od glavnih favorita za titulu u Njujorku ljutito je pokazivao na kamere, pa zatim i tražio objašnjenja od organizatora turnira: Zašto je ovo uključeno?

Evo kako je sve to izgledalo:

Prognoze

Karlos Alkaraz će u prvom kolu US opena igrati protiv Rajlija Opelke. Kladionice su daju velike šanse da bude akter finala i to protiv Janika Sinera. Italijan je prvi favorit na US openu sa kvotom 2,10, dok je koeficijent na Španca 2,60.

Svi ostali igrači imaju daleko manje šanse. Na trećem mestu je Đoković sa kvotom 15.