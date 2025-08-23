Slušaj vest

Karlosu Alkarazu je pao mrak na oči kada je video da su uključene kamere tokom njegovog treninga. Očigledno španski as nije želeo da se snima šta radi na poslednjem treningu pred start US opena, pa je napravio jednu neprijatnu "scenu".

Jedan od glavnih favorita za titulu u Njujorku ljutito je pokazivao na kamere, pa zatim i tražio objašnjenja od organizatora turnira: Zašto je ovo uključeno?

Evo kako je sve to izgledalo:

Prognoze

Karlos Alkaraz će u prvom kolu US opena igrati protiv Rajlija Opelke. Kladionice su daju velike šanse da bude akter finala i to protiv Janika Sinera. Italijan je prvi favorit na US openu sa kvotom 2,10, dok je koeficijent na Španca 2,60.

Svi ostali igrači imaju daleko manje šanse. Na trećem mestu je Đoković sa kvotom 15.

Ne propustiteTenisDOK SE SINER PREVIJAO OD BOLOVA, ALKARAZ JE URADIO OVO! Ceo svet bruji zbog poteza Španca! Snimak koji je obišao planetu! (VIDEO)
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ POVEO 5:0, SINER PREDAO MEČ: Šok u finalu mastersa u Sinsinatiju
Janis Siner, Karlos Alkaraz
TenisA, SAD - SPEKTAKL! Alkaraz udara na Sinera za titulu! Ceo teniski svet će pratiti večerašnji meč...
Karlos Alkaraz i Janik Siner u finalu Vimbldona
TenisKARLOS ALKARAZ NA ŽESTOKOM UDARU POSLE BURNE PROSLAVE! Španac ovo nije očekivao: Napali ga sa svih strana, jedan detalj posebno "bode oči"
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ KORAK BLIŽE TITULI: Španski teniser u polufinalu mastersa u Sinsinatiju
Karlos Alkaraz
TenisSKANDAL U SINSINATIJU - ALKARAZ DIVLJAO ZBOG FLAŠICE! Španac usred meča ušao u žestoku svađu sa sudijom: Neću to da uradim!
Karlos Alkaraz

Novak viče na svoj boks Izvor: Arena 1 Premium