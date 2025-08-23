Slušaj vest

Novak Đoković, poznat kao strastveni navijač srpske košarkaške reprezentacije, još jednom je pokazao koliko mu je stalo do uspeha "orlova".

Pred početak Evropskog prvenstva, najbolji teniser ikada uputio je snažnu podršku našim košarkašima.

Tokom razgovora s domaćim novinarima u Njujorku, Đoković se osvrnuo i na pripremni duel protiv Slovenije, prateći pomno formu tima i atmosferu pred veliko takmičenje. Jasno je da Novak, iako na drugom kontinentu, svim srcem prati svaki korak srpskih reprezentativaca.

"Podržavam našu reprezentaciju, imali su lepu atmosferu sa Slovenijom."

Novak je zatim otišao korak dalje i snimio video podrške upućen košarkašima i selektoru Svetislavu Pešiću.

"Evo jedna kratka poruka iz Njujorka od mene i srpskih predstavnika medija na US openu, za naše košarkaše i čitavu reprezentaciju i našeg selektora Pešića. Želim vam puno sreće na predstojećem Evropskom prvenstvu. Pratimo vas zdušno iz Amerike i sa svih strana sveta. Idemo Srbijo, srećno!"