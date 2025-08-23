Slušaj vest

Prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, već duže vreme gaji izuzetno dobar odnos sa Novakom Đokovićem, što se često može videti i tokom Grend slem turnira, gde neretko zajedno provode vreme uz osmeh i lepo raspoloženje.

Njihovo prijateljstvo ne ostaje samo na protokolarnim susretima, Sabalenka i Đoković redovno koriste priliku da razgovaraju o sportu.

Govoreći na US Openu, Sabalenka je u jednom intervjuu pomenula upravo tu povezanost sa Đokovićem, ističući koliko joj znači njihova komunikacija i podrška koju međusobno razmenjuju.

"Ovaj momak je najbolji, toliko je zabavan. Igrali smo mnogo zanimljivih egzibicionih mečeva zajedno i nekako se jako dobro poznajemo. Takođe, on je najotvorenija osoba – kad god imaš pitanje ili nešto usvajaš i samo želiš savet od GOAT-a, on je uvek spreman da razgovara. Da, neverovatan je!", rekla je Sabalenka.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković na bejzbolu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jim McIsaac / Getty images / Profimedia

Novak Đoković svoj pohod ka novom trofeju na US Openu kreće protiv Amerikanca Lernera Tijena, a organizatori su objavili i kada će se ovaj meč igrati.

Đoković i Tijen će svoj meč prvog kola odigrati večeras i to u noćnom terminu. Biće to prvi duel od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno od jedan sat posle ponoći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu.