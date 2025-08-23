Slušaj vest

Krunić i Danilina, koje su postavljene za prve nositeljke, do pobede su stigle posle sat i 37 minuta.

U prvom setu su viđena po dva brejka na obe strane i pobednik se odlučivao u taj-brejku u kom su Krunić i Danilina bile ubedljive i salavile 7:3.

Brejkovima u osmom i 10. gemu drugog seta Krunić i Danilina su stigle do pobede i titule u Klivlendu.

(Beta)

