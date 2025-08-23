Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina osvojili su titulu u dubl konkurenciji na turniru u Klivlendu, pošto su posle dva seta pobedile kinesko-tajvanski par Sinju Đang/Haocin Džan 7:6(3), 6:4.
SRPKINJA PODIGLA TROFEJ: Krunić i Danilina osvojile titulu u dublu u Klivlendu
Krunić i Danilina, koje su postavljene za prve nositeljke, do pobede su stigle posle sat i 37 minuta.
U prvom setu su viđena po dva brejka na obe strane i pobednik se odlučivao u taj-brejku u kom su Krunić i Danilina bile ubedljive i salavile 7:3.
Brejkovima u osmom i 10. gemu drugog seta Krunić i Danilina su stigle do pobede i titule u Klivlendu.
(Beta)
