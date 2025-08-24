NOLE, ZGRABI TE AMERIČKE MILIONE! Ako osvoji titulu, Srbin će zaraditi nezamislivo bogatstvo! Ludilo - US open ruši sve rekorde, najveće nagrade u istoriji!
US open 2025. imaće najveći nagradni fond u istoriji tenisa - više od 90 miliona dolara biće podeljeno učesnicima ovogodišnjeg Grend slema u Njujorku.
Verovali ili ne, pobednici u muškoj i ženskoj singl konkurenciji zaradiće po pet miliona dolara, što je povećanje od čak 39 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ovo će ujedno biti i najveća pojedinačna nagrada u istoriji Grend slema.
Nagradni fond iznosi oko 90 miliona dolara, što je za 20 odsto više nego 2024. godine, a nagrade za učesnike su zaista impresivne, pa tako i poraz na samo startu u singl konkurenciji obećava veliku zaradu - 110 hiljada dolara. Takmičari koji stignu do osmine finala zaradiće 400.000 dolara, četvrtfinalisti 600 hiljada, polufinalisti 1.2 miliona, a finalisti čak 2.5 miliona dolara.
Značajno su povećane i nagrade u dubl konkurenciji. Prvi put, pobednički parovi u muškom, ženskom i miks dublu osvojiće po milion dolara, odnosno 500.000 po igraču.
Podsetimo, Novak je 2023. godine upravo u Njujorku osvojio svoj 24. Grend slem trofej koji mu je doneo zaradu u iznosu od 3.000.000 dolara, što je bio rekordan iznos u to vreme. Sada će ponovo napasti trofej i novi rekordan iznos - pet miliona!
Kurir sport