US open 2025. imaće najveći nagradni fond u istoriji tenisa - više od 90 miliona dolara biće podeljeno učesnicima ovogodišnjeg Grend slema u Njujorku.

Verovali ili ne, pobednici u muškoj i ženskoj singl konkurenciji zaradiće po pet miliona dolara, što je povećanje od čak 39 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ovo će ujedno biti i najveća pojedinačna nagrada u istoriji Grend slema.

Novak na US openu

Nagradni fond iznosi oko 90 miliona dolara, što je za 20 odsto više nego 2024. godine, a nagrade za učesnike su zaista impresivne, pa tako i poraz na samo startu u singl konkurenciji obećava veliku zaradu - 110 hiljada dolara. Takmičari koji stignu do osmine finala zaradiće 400.000 dolara, četvrtfinalisti 600 hiljada, polufinalisti 1.2 miliona, a finalisti čak 2.5 miliona dolara.

Značajno su povećane i nagrade u dubl konkurenciji. Prvi put, pobednički parovi u muškom, ženskom i miks dublu osvojiće po milion dolara, odnosno 500.000 po igraču.

Podsetimo, Novak je 2023. godine upravo u Njujorku osvojio svoj 24. Grend slem trofej koji mu je doneo zaradu u iznosu od 3.000.000 dolara, što je bio rekordan iznos u to vreme. Sada će ponovo napasti trofej i novi rekordan iznos - pet miliona!

Kurir sport