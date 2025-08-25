SVET U NEVERICI GLEDAO FOTKE ANE KURNJIKOVE U INVALDISKIM KOLICIMA: Nekada najlepša sportskinja sveta ponovo se pojavila u javnosti... Au, kakva promena (FOTO)
Uslikana je na Floridi, gde je provela dan sa svoje troje dece - blizancima Nikolom i Lusi (7) i najmlađom ćerkom Meri (5).
Ovaj prizor iznenadio je mnoge, jer se Kurnjikova poslednjih godina gotovo potpuno povukla iz javnosti. Još u januaru kružile su zabrinjavajuće fotografije na kojima je viđena u invalidskim kolicima i sa ortopedskom čizmom, što je izazvalo lavinu spekulacija o njenom zdravstvenom stanju.
Ali... Nove fotke govore da Ana izgleda fantastično - baš kao i tokom karijere.
Međutim, sada 44-godišnja Ruskinja izgleda dovoljno zdravo da uživa u porodičnim trenucima. Umesto glamura po kojem je bila poznata, Kurnjikova se pojavila u opuštenoj, ležernoj kombinaciji, posvećena isključivo svojoj deci.
Evo kako je nedavno izgledala:
Podsetimo, Ana je tokom teniske karijere bila prava ikona, najviše je dogurala do osmog mesta na WTA listi u singlu, a u dublu je osvojila čak 16 titula, uključujući i dva trofeja na Australijan openu. Ipak, zbog niza povreda donela je šokantnu odluku da se povuče 2003. godine, sa samo 21 godinom.
Van terena, Kurnjikova je postala planetarno poznata kao model i lepotica. Proglašavana je najseksipilnijom ženom sveta 2002. godine, ispred Britni Spirs i Dženifer Lopez, a osam godina kasnije i najseksepilnijom teniserkom svih vremena.
Danas je daleko od blještavila reflektora - povukla se u miran porodični život sa svojim dugogodišnjim partnerom, muzičkom superzvezdom Enrikeom Iglesijasom.