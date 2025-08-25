NEVEROVATNO NEPOŠTOVANJE PREMA ĐOKOVIĆU U NJUJORKU: Ovo se već graniči sa velikim bezobrazlukom
Bez obzira na više nego bogatu karijeru, brojne rekorde i titule, Novak Đoković kod pojedinaca i dalje ne uživa poštovanje koje bi morao da ima.
Naprotiv, neki ljudi iz sveta tenisa kao da jedva čekaju da napakoste osvajaču 24 grend slem titule.
Jer, kako drugačije opisati postupak sudije Džona Bloma na startu meča protiv Lernera Tijena u meču 1. kola Ju-Es opena.
Đoković je već u drugom gemu napravio brejk, pa je servirao za potvrdu. Međutim, mladi Amerikanac je stigao do brejk prilike. I, kada se Novak koncentrisao za servis pri rezultatu 30:40, Blom je opomenuo Đokovića za prekoračenje vremena. Novak se u tom trenutku kiselo nasmejao, dok je publika negodovanjem reagovala na postupak sudije u stolici.
Novak je, uprkos pokušaju dekoncentracije, uspeo da spase servis gem i povede sa 3:0, a prilikom dolaska na klupu imao je šta da kaže sudiji.
Podsetimo, Đoković je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni savladao domaćeg predstavnika Lernera Tijena 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.