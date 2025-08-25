Slušaj vest

Bez obzira na više nego bogatu karijeru, brojne rekorde i titule, Novak Đoković kod pojedinaca i dalje ne uživa poštovanje koje bi morao da ima.

Naprotiv, neki ljudi iz sveta tenisa kao da jedva čekaju da napakoste osvajaču 24 grend slem titule.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jer, kako drugačije opisati postupak sudije Džona Bloma na startu meča protiv Lernera Tijena u meču 1. kola Ju-Es opena.

Đoković je već u drugom gemu napravio brejk, pa je servirao za potvrdu. Međutim, mladi Amerikanac je stigao do brejk prilike. I, kada se Novak koncentrisao za servis pri rezultatu 30:40, Blom je opomenuo Đokovića za prekoračenje vremena. Novak se u tom trenutku kiselo nasmejao, dok je publika negodovanjem reagovala na postupak sudije u stolici.

Novak je, uprkos pokušaju dekoncentracije, uspeo da spase servis gem i povede sa 3:0, a prilikom dolaska na klupu imao je šta da kaže sudiji.

Podsetimo, Đoković je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni savladao domaćeg predstavnika Lernera Tijena 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

