NIJE GA BILO 11 GODINA, A ONDA JE NAPRAVIO ČUDO: Slavni sportista se sada pojavio na Ju-Es openu i bodrio Novaka Đokovića
Ljubiteljima golfa ime Rorija Mekilroja puno znači.
Kako i ne, kada je u pitanju jedan od najboljih golfera svih vremena.
Mekilroj je bio primećen na stadionu "Artur Eš" u Njujorku na meču 1. kola Ju-Es opena između Novaka Đokovića i Lernera Tijena.
Severni Irac je pre samo tri meseca postigao najveće dostignuće u svom sportu - kompletirao je karijerni grend slem! I to posle punih 11 godina!
U golfu, karijerni grend slem označava osvajanje sva četiri najvažnija turnira u karijeri jednog igrača. To su Masters turnir, PGA Championship, US Open i The Open Championship (poznatiji i kao British Open).
Pre Mekilroja samo su petorica golfera uspela da kompletiraju grend slem, a poslednji je bio čuveni Tajger Vuds 2000. godine.
Pored Vudsa, ovu elitu čine Džin Sarazen (1935), Ben Hogan (1953), Gari Plejer (1965) i Džek Niklaus (1966).
Mekilroju je ovo prva najveća titula posle jedanaest godina, pošto je PGA Chamionship osvojio 2012. i 2014, US Open 2011. i British Open 2014. Za Masters 2025. dobio je nagradu od 4.200.000 dolara.