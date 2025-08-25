BIVŠI MOMAK ANE IVANOVIĆ U BOKSU NOVAKA ĐOKOVIĆA: Ana je njega ljubila pre Bastijana Švajnštajgera
Novak Đoković na stadionu "Artur Eš" igra meč prvog kola Ju-Es opena protiv Lernera Tijena.
Srpski as imao veliku podršku sa tribina u Njujorku tokom meča prvog kola US opena, a svakako najveća dolazi iz njegovog boksa.
Tu su članovi stručnog štaba, trener i analitičar Boris Bošnjaković, fizioterapeut Klaudio Cimalja, kao i kondicioni trener Dalibor Sirola.
Tu je i Novakov brat Đorđe, pored kojeg sedi prijatelj Mark Stilitano.
Stilitano je u Srbiji ostao upamćen kao bivši dečko Ane Ivanović. Poznato je da su se zabavljali 2013. godine, pre nego što se Ana udala za Bastijana Švajnštajgera.
Stilitano se nekada i sam bavio tenisom, a upravo je Novak upoznao Anu i Marka.
Danas je Mark u biznis vodama, bavi se izgradnjom aviona i jahti. Oženjen je Ruskinjom Ingom Kisiljevom i sa njom ima dete.